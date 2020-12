Jovem de 17 anos detido por suspeita de tentativa de homicídio e roubo

Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de crimes de homicídio e roubo na forma tentada e detenção de arma proibida.Os crimes remontam a julho. O jovem encontrou-se com um homem de 20 anos, na Quinta da Fonte, em Loures, com o objetivo de lhe adquirir estupefacientes e na sequência do encontro acabou por alvejar a vítima, que se encontrava no interior da sua viatura.O homem foi baleado na perna esquerda após uma tentativa de roubo por parte do suspeito, que queria ficar com o dinheiro e o produto.O jovem de 17 anos ficou preso preventivamente.