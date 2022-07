Um jovem, de 17 anos, foi detido, na segunda-feira, após ter tentado matar o ex-companheiro da namorada à porta do Tribunal de Família e Menores de Gondomar. Os dois estavam nesse local, onde ia decorrer uma diligência no âmbito de um processo e proteção relativamente a uma criança, de nove meses, filho da vítima e da namorada do agressor.









