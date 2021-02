A GNR deteve, este sábado, um jovem de 17 anos por violação do confinamento a que estava obrigado pelas autoridades de saúde, em Arouca.



No decorrer de uma ação de vigilância para verificar se o jovem se mantinha em casa, como estava obrigado, as autoridades perceberam que o jovem se tinha ausentado do domicílio, tendo sido localizado a passear na rua.

O caso foi entregue ao Tribunal Judicial de Arouca.