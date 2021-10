Jovem de 17 anos morre engasgado na escola em Espinho

Um aluno, de 17 anos, morreu, esta tarde de quarta-feira, na escola secundária Sá Couto, em Espinho. O jovem estava a almoçar na cantina. Ao que tudo indica, a vítima engasgou-se e entrou em paragem cardiorrespiratória.Os bombeiros do Concelho de Espinho e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação ainda tentaram reverter o estado mas sem sucesso.O aluno já padecia de deficiência motora.A PSP está no local. O corpo da vítima mortal vai ser levado, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o gabinete do Instituto de Medicina legal da Feira.