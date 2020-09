Jovem de 17 anos preso por roubo e posse de arma proibida

Um homem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo pela prática de roubo qualificado e posse de arma proibida.



Os factos que originaram a investigação ocorreram em outubro de 2019, quando o suspeito, com dois outros homens que já antes tinham sido detidos - um deles está em prisão preventiva -, ameaçaram a vítima na rua com uma arma de fogo para lhe roubarem o telemóvel.

Na fuga, os autores acabaram por perder a arma de fogo utilizada no roubo, vindo mais tarde a ser recuperada e apreendida pela PJ. O suspeito, após o crime, viajou para um país europeu onde permaneceu alguns meses, tendo regressado recentemente a Portugal.

Será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, enquanto a PJ prossegue a investigação, para apurar o seu envolvimento em outros crimes idênticos.