Jovem de 17 anos entrega-se às autoridades por balear dois homens em discoteca em Paredes

Claúdio, de 17 anos, entregou-se na noite desta terça-feira à Polícia Judiciária do Porto. O jovem afirmou que não conhecia as vítimas e que o ataque aconteceu depois de se terem desentendido no bar.O jovem vai ser presente esta quarta-feira ao Tribunal De Instrução Criminal Do Porto.Outro jovem, de 25 anos, também ficou ferido após ter sido atingido com uma bala no peito. As duas vítimas foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, onde o mais novo continua internado.conseguiu apurar, a vítima de 20 anos está estável.