Um jovem de 17 anos foi localizado esta quinta-feira na central de transportes do Bombarral, concelho onde reside, mais de 24 horas após ter desaparecido.O rapaz terá passado a noite na rua, no Campo Grande, em Lisboa, e foi encontrado por um popular."Estava debilitado e psicologicamente de rastos, mas aparentemente não tem nada do ponto de vista físico", disse a mãe, Patrícia Gonçalves, que o acompanhou ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.