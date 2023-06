Um jovem de 17 anos foi resgatado das águas do rio Cávado, esta terça-feira, por dois homens que limpavam as águas do rio, em Barcelos.O jovem, residente numa freguesia do concelho de Barcelos, foi retirado para as margens do areal de Barcelinhos inconsciente, mas foi reanimado e transportado pelos bombeiros de Barcelinhos para o Hospital de Barcelos, onde ficou sob vigilância.O incidente aconteceu cerca das 10h15 da manhã, quando a vítima, que não sabia nadar, entrou na água com amigos, num local sem vigilância.