Jovem de 17 anos violada no caminho para casa

Uma menor de 17 anos foi violada por um homem, de cerca de 50 anos, na rua dos Cinco Caminhos, em Santo Tirso, na madrugada de terça-feira.A vítima fugiu para os hospital e chamou as autoridades. A PSP esteve no local e passou o caso para a Polícia Judiciária, que se encontra a investigar."A jovem estaria a ir do café para casa quando, pelas 02h00, terá sido abordada pelo suspeito que estava junto ao portão de sua casa. Diz conhecer o homem de vista", referiu aofonte das autoridades.O agressor acabou por puxar a menor para dentro da habitação, onde a terá violado. A vítima fugiu e deslocou-se ao hospital, onde alertou a PSP, que tomou conta da ocorrência e chamou a Judiciária.O homem, entretanto, já foi identificado.