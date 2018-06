Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 18 anos apanhado em flagrante por furto em escola de Lisboa

O ladrão e cúmplice foram traídos pelo alarme da instituição de ensino.

Por J.T. | 15:08

Um jovem de 18 anos foi detido em flagrante a furtar um computador portátil de uma escola da zona de Belém, em Lisboa.



O ladrão, juntamente com um cúmplice – que conseguiu fugir da polícia, invadiram a escola mas foram traídos pelo alarme da instituição de ensino.



A PSP deslocou-se ao local, tendo intercetado um dos jovens com o computador avaliado em 600 €. Ficou com apresentações semanais na PSP.