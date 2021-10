Mário Lopes, de 19 anos, o principal suspeito da morte de Soraia Sousa, de 18 anos, no domingo à noite, a tiro, planeou ao detalhe e com frieza o encontro, a forma como ia atrair a jovem e a sua execução, no largo junto à estação de comboios da Martingança, Alcobaça.Foi para o local com um grupo de amigos - identificados pela PJ de Leiria e para já considerados testemunhas do crime e não cúmplices.