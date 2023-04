Jovem de 18 anos baleado no pescoço na Amadora

Um jovem de 18 anos foi, segunda-feira à tarde, atingido com um tiro no pescoço, num parque na Venteira, Amadora, apurou ojunto de fontes policiais.A vítima foi transportada em estado grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetida a uma cirurgia.Testemunhas afirmam que a vítima foi inicialmente atacada a murro por quatro jovens, aparentando 15 a 20 anos, e quando já estava no chão atingida com o disparo, ao que tudo indica de caçadeira.A PSP tomou conta da ocorrência e acionou a PJ, que investiga o crime.