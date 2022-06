Jovem de 18 anos dá sete facadas a morador durante discussão devido a barulho em prédio

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 18 anos, que no dia 9 de janeiro de 2022 esfaqueou um homem sete vezes, durante uma discussão devido ao barulho num prédio.O conflito aconteceu na cidade no Porto, na sequência de uma discussão que envolveu vários moradores e indivíduos que realizaram uma festa num apartamento afeto a alojamento local.

Após discussão, já na via pública, exaltados com o facto de dois moradores se terem queixado do barulho, o arguido e o seu grupo de amigos decidiram agredir com violência as vítimas.

O detido terá empunhado uma arma branca e esfaqueado repetidamente o ofendido, provocando-lhe sete perfurações nas costas, uma das quais atingiu um pulmão, segundo comunicado da PJ.O jovem sem antecedentes criminais vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.