Um homem de 18 anos, já condenado este ano a 6 meses de prisão, pena suspensa por 18 meses, por tráfico de droga, foi novamente apanhado pela PSP de Oeiras, mas presente esta quinta-feira a juiz ficou em liberdade, com apresentações semanais na esquadra.



De acordo com a Polícia, a condenação "não o impediu de continuar com a atividade criminosa de tráfico de estupefaciente". Agora foram-lhe apanhadas 160 doses de haxixe, um telemóvel e material usado na preparação da droga.

