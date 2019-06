Jovem de 18 anos detido por abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 18 anos pela prática do crime de abuso sexual de uma menina de 13 anos, em Lisboa.De acordo com o comunicado da PJ a que oteve acesso, era amigo da família e residia na mesma habitação que a vítima, "tendo-se aproveitado da confiança que a mesma em si depositava para praticar diversos atos de cariz sexual", pode ler-se.Os crimes ocorreram entre os meses de abril e maio do presente ano.O agressor foi presente a tribunal tendo ficado impedido de contactar, por qualquer meio, a vítima.