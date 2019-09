Jovem de 18 anos detido por tráfico de droga em Vila Real

Um homem com 18 anos e com residência em França, foi detido por elementos da Polícia de Segurança Pública de Vila Real por ser suspeito do crime de tráfico de droga.

O homem foi detido e foram-lhe apreendidas aproximadamente 67 doses de haxixe.

O suspeito foi presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal da Comarca de Vila Real para primeiro interrogatório onde lhe foi aplicado o Termo de Identidade e Residência como medida de coação.