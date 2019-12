Jovem de 18 anos e homem de 37 detidos por usarem câmara durante exame de código

Um jovem de 18 anos e um homem de 37 foram esta segunda-feira detidos num centro de exames do Carregado, apanhados a fazerem o exame de código, com um telemóvel preso ao corpo, usando a câmara do mesmo para filmar o enunciado do teste a fim de receberem as respostas através de um auricular.

As detenções foram executadas pela GNR de Alenquer, depois do examinador ter detetado o esquema devido à postura suspeita dos dois alunos.

Os suspeitos estão indiciados por crimes de falsidade informática.

Os telemóveis foram apreendidos pelos militares.

Há duas semanas, um homem de 20 anos foi detido no mesmo local a tentar fazer o exame utilizando o mesmo método.

Os crimes estão a ser investigados.