Duas pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira durante uma rixa no Campo da Agonia, em Viana do Castelo. Uma jovem, de 18 anos, sofreu ferimentos ligeiros, enquanto um homem ficou ferido com gravidade.



O alerta foi dado às 23h42.





Os bombeiros Voluntários de Viana do Castelo foram mobilizados para o local, assim como a PSP.A Polícia Judiciária de Braga está já a investigar o caso.