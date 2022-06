Igor Santos, de 18 anos, morreu afogado esta terça-feira, ao final da tarde, enquanto mergulhava no rio Douro com amigos.O caso aconteceu em Peso da Régua e o alerta foi dado às 18h00. Nas buscas participaram os bombeiros de Peso da Régua, de Lamego, militares da GNR e a Autoridade Marítima.O corpo foi transportado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vila Real onde será autopsiado para aferir as causas do afogamento mortal.