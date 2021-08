Jovem de 18 anos morre após noite de diversão com amigos em parque de campismo de Vieira do Minho

Uma jovem, de 18 anos, morreu após uma noite de diversão com os amigos no parque de campismo de Vieira do Minho. A jovem encontrava-se com o namorado e alguns amigos.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher sofreu uma paragem cardiorrespiratória após uma noite de alguns excessos relacionados com álcool.Ao local foram chamados os bombeiros de Vieira do Minho, assim como a VMER de Braga. O óbito foi confirmado no local e o corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal para ser feita a autópsia.A Polícia Judiciária investiga agora as causas do óbito.O alerta ocorreu cerca das 07h20.