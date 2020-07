Jovem de 18 anos morre em acidente após noite de convívio com amigos

A noite de convívio com os amigos terminou em tragédia para Miguel Casaca Martins. O jovem, de 18 anos, perdeu a vida na sequência de um violento acidente que envolveu três carros, este domingo ao início da madrugada, na avenida da Régua, na cidade de Ovar. No mesmo acidente, seis pessoas ficaram feridas. No entanto, apenas um homem e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 28 anos, tiveram necessidade de ser hospitalizados.









O alerta foi dado, por volta das 00h30, para os bombeiros de Ovar, dando conta de uma grave colisão rodoviária. Miguel Casaca Martins, que residia também em Ovar, ficou encarcerado no banco traseiro da viatura em que seguia. Foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento para retirar o jovem, que entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação por parte dos elementos da VMER de Santa Maria da Feira, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

Entre os feridos, três foram transportados para o Hospital da Feira e os restantes assistidos pelos mais de 20 operacionais chamados à ocorrência.





A PSP investiga agora as causas do violento acidente na avenida da Régua - uma das principais artérias da cidade - que obrigou a cortar o trânsito em ambos os sentidos e durante um período de cerca de duas horas. O corpo de Miguel Casaca Martins foi levado, pelos bombeiros de Ovar, para o gabinete médico-legal de Santa Maria da Feira a fim de ser autopsiado.