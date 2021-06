Um jovem, de 18 anos, morreu sexta-feira na sequência do despiste da moto em que seguia à pendura, em Ponte de Sor.O pai da vítima mortal conduzia o veículo, acabando por se despistar, o que levou à queda do jovem para a via.O homem, de 49 anos, colidiu depois com um camião que seguia em sentido contrário, na EN119.O pai da vítima e o condutor do veículo pesado, de 51 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no Hospital de Portalegre.