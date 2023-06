Jovem de 18 anos morre em violento despiste de mota

Um jovem de 18 anos morreu, esta madrugada, vítima de um violento despiste de mota, na circular urbana de Barcelos, em Arcozelo. A vítima, Nuno André Granja, ainda foi sujeita a manobras de reanimação durante mais de uma hora, por parte das equipas de socorro dos bombeiros de Barcelos e do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local. A equipa de psicólogos do INEM foi ao local para prestar assistência aos familiares.

O acidente aconteceu às 00h23, sob o viaduto da circular urbana de Barcelos, entre a rotunda das Andorinhas e a Rotunda do Galo. O jovem motociclista terá perdido o controlo da moto, caiu e foi arrastado com a moto ao longo de cerca de 300 metros. Nuno André foi encontrado pelas equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários de Barcelos a mais de cem metros da moto. Os bombeiros, com apoio da equipa médica da VMER de Barcelos, iniciaram manobras de reanimação e, por três vezes, conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória. No entanto, o jovem não resistiu, devido à gravidade dos ferimentos.





A investigação às circunstâncias do acidente vai ser feita pela PSP, que esteve no local.

Nuno André Granja, vivia em Tamel S. Veríssimo, próximo da área urbana de Barcelos e tinha a moto há cerca de um mês.