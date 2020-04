Jovem de 18 anos morre meio ano após ser atropelado em rixa

Durante seis meses, Jean Mark, de 18 anos, esteve internado em três hospitais, depois de ter sido violentamente atropelado por um carro, na madrugada de 3 de outubro do ano passado, à porta do clube noturno Flor da Serra, em Valongo. O jovem foi colhido intencionalmente durante uma rixa, ficando quatro meses em estado de coma. A vítima morreu na passada terça-feira, num hospital de Paredes, de onde tinha sido transferido nas última semanas. Deixa mulher e uma filha de 11 meses.



A família está revoltada e exige justiça. "O autor do atropelamento fugiu do local e até agora nada foi feito. Ele continua livre. E isto foi um crime. Foi homicídio", disse ao Correio da Manhã Cristiana Sousa, companheira da vítima.

