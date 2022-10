O agressor, de 18 anos, “determinado por ciúmes”, perseguia a ex-namorada, de quem se tinha separado recentemente, quando a surpreendeu na companhia de outro jovem, da mesma idade. Confrontou os dois, achando que uma nova relação teria causado o fim do namoro, e no meio da discussão avançou contra o rival, esfaqueando-o no peito.O crime aconteceu quarta-feira, em Mira Sintra, e o jovem foi detido pela PJ no dia seguinte. Ficou em preventiva, revelou este sábado a PJ, adiantando que a vítima sofreu “lesões graves” e se encontra internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.