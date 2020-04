Jovem de 18 anos preso por agredir namorada em Viseu

Um jovem, de 18 anos, foi preso na madrugada de domingo pela PSP de Viseu, por agressões à namorada e injúrias a agentes policiais.A PSP agiu após uma denúncia sobre a situação de violência doméstica, que foi feita através de um contacto para o 112. A patrulha que foi enviada ao local deparou com o excessivo nervosismo do jovem. Além de injuriar os polícias, o agressor chegou mesmo a empurrar a companheira contra a parede em frente aos polícias.A jovem não precisou de tratamento hospitalar. Presente a juiz no Tribunal de Viseu, o detido ficou em liberdade.