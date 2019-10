Jovem de 18 anos salva mãe e leva facada do pai

Um homem de 50 anos chegou a casa aparentemente embriagado, em Trancoso. Começou por injuriar e ameaçou agredir a mulher, de 47 anos.Nessa altura, a filha, de 18 anos, na tentativa de proteger a mãe, colocou-se no meio dos pais e acabou por ser golpeada pelo pai que usou uma faca de cozinha. A jovem foi assistida no local pelo INEM e transportada para o hospital.O agressor foi detido e já foi presente a um juiz do Tribunal de Trancoso. Foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas. Está ainda proibido de se aproximar a menos de 500 metros, o que será controlado através de pulseira eletrónica.