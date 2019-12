Jovem de 18 anos transportado para hospital por contacto com gás pimenta em restaurante de Lisboa

Um jovem de 18 anos foi transportado para de Hospital São José, em Lisboa, depois de estar em contacto com gás pimenta (um gás lacrimogéneo composto por químicos que causa irritação nos olhos).Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP de Lisboa, uma pessoa terá sido transporta pelo contacto com aquele gás. Tudo terá tido início quando uma pessoa passou alegadamente pelo McDonalds da Rua D. Carlos I, na zona de Santos, em Lisboa, e terá expelido gás lacrimogéneo para o interior do restaurante de fastfood.No local estavam cerca de 30 a 40 pessoas que terão ficado em pânico com aquele cenário, avança a mesma fonte.Por esse motivo, foram acionadas três viaturas do INEM. Os Bombeiros Sapadores de Lisboa avançaram aoque o alerta foi dado cerca das 00h15 desta quinta-feira.