Jovem de 18 anos vê os pais morrer em despiste na A4 contra um pilar

Júlio e Maria Cunha, de 66 e 61 anos, seguiam para Mogadouro com o filho, de 18, este domingo à tarde, quando o carro conduzido pelo jovem entrou em despiste, na A4, sentido Porto/Amarante, no lugar de Póvoa, em Constance, Marco de Canaveses.O veículo galgou o rail lateral da autoestrada, rodopiou e embateu no pilar de um viaduto. O casal morreu. O filho sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital S. João, Porto. Os Bombeiros de Vila Meã e Penafiel estiveram no local.A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste mortal. Horas depois, ao início da noite, um outro despiste de carro tirou a vida a um homem, na A43, sentido Gondomar/Porto, em Campanhã.Desde o início da operação ‘Todos os Santos’ da GNR, às 00h00 de sexta-feira, morreram nove pessoas nas estradas portuguesas.Além das três vítimas da A4 e A43, dois homens e uma mulher perderam a vida no IP2, na Vidigueira, um jovem de 20 anos morreu no IP3, em Tondela, um homem, de 49, perdeu a vida num estradão florestal em Vagos e um outro, de 46, morreu em Airão Santa Maria, Guimarães