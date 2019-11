Jovem de 19 anos agredida grava perseguição e apresenta queixa à GNR

Cansada de ser ameaçada de morte, agredida e perseguida pelo ex-namorado, uma jovem de 19 anos gravou uma das perseguições de carro feita pelo agressor e apresentou queixa na GNR do Marco de Canaveses. O homem, de 20 anos, foi agora detido.Durante a relação, que durou cerca de dois anos, o agressor já exercia violência doméstica contra a então namorada, o que levou a jovem a terminar a relação algumas vezes. No entanto, acabava sempre por ceder e reatar.Em causa estavam comportamentos obsessivos e controladores por parte do agressor. A situação piorou, em agosto deste ano, quando a relação terminou. A partir daí, o agressor começou a ameaçá-la de morte e a persegui-la de carro, tendo-a agredido na via pública, na presença de terceiros. Para a tentar obrigar a reatar a relação, ameaçou publicar fotografias dela, de cariz sexual, nas redes sociais.Na investigação, a GNR efetuou uma busca a casa do suspeito, tendo-lhe apreendido, entre outros objetos, uma carabina, duas armas de ar comprimido, munições e um canivete. Presente a tribunal, ficou proibido de se aproximar da vítima.O Tribunal do Marco de Canaveses decretou que o agressor não pode ter qualquer contacto com a vítima, ficando proibido de se poder aproximar da mesma a uma distância mínima de um quilómetro.Para além das armas, na busca domiciliária a GNR do Marco de Canaveses apreendeu ainda uma lanterna com dispositivo de choque elétrico dissimulado e vários equipamentos informáticos e de comunicação, que eram utilizados para o agressor ameaçar a vítima.