Jovem de 19 anos ameaça namorada com vídeos íntimos

Um jovem de 19 anos foi identificado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Águeda da GNR, após ter ameaçado a namorada, da mesma idade, com a publicação de fotografias e vídeos íntimos da jovem - que apresentou queixa por violência doméstica na GNR de Águeda.Na sequência da investigação, foi realizada uma busca à casa onde o agressor reside com o irmão, de 27 anos, no concelho de Penacova, onde foram apreendidos quatro computadores e três telemóveis. Foram também encontradas na habitação 273 doses de canábis, uma espingarda de pressão de ar e uma catana, cuja propriedade não foi apurada.O irmão mais velho acabou por ser detido por tráfico de estupefacientes e foi notificado para comparecer amanhã no Tribunal de Penacova.Esta operação desencadeada na sequência da queixa por violência doméstica contou com o apoio do Comando Territorial de Coimbra da GNR, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal e Núcleo Técnico-Pericial.