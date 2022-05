Jovem de 19 anos apanhado com réplica de arma junto a escola na Maia

A GNR deteve um jovem de 19 anos junto a um estabelecimento de ensino, esta segunda-feira, com uma réplica de uma arma proibida.



De acordo com a força policial, foi feita uma denúncia para "um grupo de jovens [que] estavam a provocar distúrbios na via pública". À chegada das autoridades, "foi possível identificar e deter um suspeito que tinha na sua posse uma arma proibida", lê-se na nota.





jogo desportivo onde os jogadores participam de simulações de operações policiais) e uma lata de gás de carregamento da arma.



No seguimento da ação policial, foi apreendida uma réplica de arma de fogo, um carregador, duas munições de airsoft (

O suspeito foi detido, e os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Maia.