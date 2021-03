Um jovem de 19 anos foi brutalmente espancado quando se encontrava em casa, num apartamento no quarto andar de um prédio em Massamá, Sintra.A vítima estava em casa sozinha quando alguém bateu à porta. O jovem ouviu a voz de uma mulher a pedir ajuda e decidiu abrir a porta. Ao abrir a mulher em questão empurrou-o e entrou no apartamento juntamente com dois homens.O trio espancou o jovem e fizeram-lhe o golpe mata-leão até este ficar inanimado no chão.Só acordou cerca de 20 minutos depois já sozinho.