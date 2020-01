Jovem de 19 anos atrai crianças em jogos de Fortnite para lhes sacar vídeos de sexo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Conhecia crianças através de videojogos que permitem a interação entre jogadores online e criava uma relação mais próxima com elas pelas redes sociais da internet Facebook e Instagram, e pela aplicação de mensagens WhatsApp. Depois, convencia os meninos - todos com menos de 14 anos - a filmarem-se em práticas sexuais de relevo e a enviarem-lhe os vídeos feitos com telemóvel. Usava os ficheiros para satisfaç... < br />