Jovem de 19 anos dá facada na mãe e foge

Um jovem de 19 anos atacou a mãe à facada este domingo de manhã, na Quinta da Princesa, Seixal, e fugiu. Ao que o CM apurou, as desavenças entre o agressor, a mãe e a irmã começaram pelas 11h00.Agrediu as familiares, causando alguns hematomas à mãe. No local, a PSP alertou as vítimas que, caso o agressor voltasse, deviam chamar de imediato as autoridades. O que aconteceu pouco depois.O jovem regressou e acabou por esfaquear a mãe num braço. A mulher foi levada para o Hospital Garcia de Orta, Almada. Até ao fecho desta edição, o jovem ainda não tinha sido detido.