Jovem de 19 anos detido por bater na avó na Arruda dos Vinhos

Não trabalha, não estuda e o dia-a-dia do jovem de 19 anos, residente na Arruda dos Vinhos, passará pelo consumo de estupefacientes, assegura fonte policial. O dinheiro para a droga conseguia-o em casa, dado pela avó de 87 anos com quem vivia. Quando a idosa não aceitava dar dinheiro, era agredida com chapadas e pontapés.O último episódio violento ocorreu no passado dia 28. Já esta quarta-feira, a GNR deteve o agressor. Um juiz deixou-o em liberdade. Está proibido de contactar a avó, de se aproximar da casa desta e obrigado a apresentações semanais num posto policial.As agressões decorriam há algum tempo e os episódios de violência doméstica entre avó e neto já tinham tido intervenção por parte da Justiça. É que a idosa tinha consigo um sistema de teleassistência que lhe foi fornecido por decisão judicial. Sempre que a vítima fosse alvo de violência por parte do neto, poderia acionar um botão, cujo alarme chegaria rapidamente junto das autoridades.E foi isso que aconteceu da última vez. A senhora foi agredida, acabou assistida a ferimentos por parte dos bombeiros e, como medida cautelar, foi levada para uma instituição daquela zona. Já o caso ficou entregue às autoridades policiais.Perante estes novos factos de violência, um juiz emitiu um mandado de detenção pelo crime de violência, tendo militares da GNR intercetado e detido o jovem. Este acabou por ser presente a um juiz em primeiro interrogatório judicial, mas permaneceu em liberdade.