Jovem de 19 anos detido por tentar matar a tiro dono de estabelecimento de diversão

Um homem de 19 anos foi detido pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada. Os crimes remontam ao dia 27 de fevereiro, num estabelecimento de diversão em Paredes, distrito do Porto, onde o autor dos crimes estava impedido de entrar.O suspeito deslocou-se com um amigo ao estabelecimento e após discutir com o dono do mesmo, disparou contra ele.Já no exterior, o suspeito voltou a disparar atingindo um amigo do dono que ficou com ferimentos no pulso e tórax. A vítima foi hospitalizada.O detido, vendedor ambulante, será presente a primeiro interrogatório para conhecer as medidas de coação.