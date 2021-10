Jovem de 19 anos detido por tentar matar homem após discussão em restaurante de Ílhavo

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro por suspeitas de homicídio na forma tentada e omissão de auxílio.



Em causa está uma discussão com dois clientes, no interior de um restaurante, no passado dia 30 de agosto, numa das povoações ribeirinhas do concelho de Ílhavo.





De acordo com as autoridades, o conflito teve início em motivos fúteis, tendo prosseguido depois para confrontos físicos. O homem, agora detido, foi esfaqueado duas vezes com uma faca de cortar carne proveniente do restaurante.A vítima, com 29 anos, ficou com ferimentos extremamente graves no tórax que obrigaram à assistência no hospital.

"O grupo fugiu do local numa viatura automóvel, abandonando a vítima, valendo-lhe o auxílio prestado pelo acompanhante, caso contrário certamente não teria sobrevivido", pode ler-se no comunicado das autoridades.



A polícia identificou agora todos os suspeitos envolvidos no episódio violento, assim como o autor material do crime de homicídio.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes e ficou em prisão preventiva.