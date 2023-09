ecstasy).

Um jovem de 19 anos foi detido, em flagrante delito, por contrafação de moeda falsa e tráfico de estupefacientes, no Porto.A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 161 notas falsas de vários valores, entre 5 e 500 euros, além de centenas de comprimidos de MDMA (Aquando da detenção o suspeito reagiu com violência à ação policial. O detido, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório e conhecer as medidas de coação.