Jovem de 19 anos detido por violência doméstica contra os pais

Um jovem de 19 anos foi detido por violência doméstica contra os pais, em Paredes, na segunda-feira.Em comunicado, a GNR afirma que os guardas já investigavam o agressor, "conhecido como consumidor de produto estupefaciente". O jovem tinha um comportamento "agressivo para com as vítimas", os pais de 58 e 59 anos, com quem vivia.Foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Penafiel e ficou sujeito a controlo por pulseira eletrónica. Além disso, o agressor está proibido de contactar as vítimas ou aproximar-se da habitação num raio de 500 metros. Ficou sujeito a termo de identidade e residência e a um eventual tratamento.