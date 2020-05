Jovem de 19 anos entra na prisão de Lisboa com coronavírus

Um jovem de 19 anos, que foi colocado em prisão preventiva após ter sido detido pela PSP da Amadora por tráfico de droga, entrou na cadeia de Lisboa infetado com Covid-19.Foram os Serviços Prisionais a confirmá-lo ao. "Por ter tido contacto com pessoas infetadas com a Covid-19, o recluso fez o teste antes de ingressar, a 28 de maio, na prisão de Lisboa", explicou fonte oficial. Por isso, acrescentou, o detido "foi colocado em isolamento, com os contactos a serem feitos apenas com equipamentos de proteção".O resultado positivo do teste foi entregue à cadeia de Lisboa no sábado, tendo sido decidida a transferência para o hospital-prisão de Caxias.