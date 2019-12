Av. Infante Dom Henrique,

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado à porta de sala de espetáculos 'Lisboa ao vivo', nana madrugada de sexta-feira, cerca das 4h00.Os dois homens desentenderam-se dentro do estabelecimento e foram expulsos pelo segurança.No exterior, o ajuste de contas terminou com a agressão com recurso a arma branca.A vítima foi para casa, e só por volta das 6h48 deu entrada no Hospital de Santa Maria.Em atualização