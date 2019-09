Jovem de 19 anos esfaqueado durante rixa na rua em Portimão

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado durante uma rixa na rua, na cidade de Portimão. O autor da agressão fugiu do local mas já foi identificado pela PSP. No entanto, até ao final do dia desta terça-feira ainda não tinha sido detido.O crime violento, ao que oconseguiu apurar, ocorreu na segunda-feira à noite, pouco depois das 23h30, na rua das Traineiras, nas proximidades do bairro Pontal. A vítima estaria inserida num grupo de amigos que estava reunido a conversar na rua.O agressor, que terá sensivelmente a mesma idade que a vítima, surgiu no local e deu início a uma discussão verbal. O desentendimento entre os dois jovens evoluiu para a violência física e culminou com o suspeito a sacar de uma faca e a atingir a vítima na zona do tórax e num dos braços.O jovem de 19 anos sofreu ferimentos considerados graves e foi assistido no local por dois técnicos de emergência dos Bombeiros Voluntários de Portimão, com apoio de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O jovem foi transportado de imediato para o hospital de Portimão, onde recebeu tratamento médico.A PSP esteve no local onde o crime ocorreu e, segundo oapurou, conseguiu identificar momentos depois o autor da agressão violenta, que fugiu do local após o ataque violento.O suspeito, apurou o, será de nacionalidade guineense e, até ao final do dia desta terça-feira, ainda não tinha sido localizado e detido pela PSP.