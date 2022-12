Um jovem, de 19 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de terça-feita, na sequência do despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros da Aguda, para um acidente rodoviário, na A29, na zona de Arcozelo. As autoridades investigam a suspeita de um camião estar envolvido nas causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Aguda, para o hospital de Gaia. A GNR foi ao local.