Jovem de 19 anos furtava combustível em Loulé

O jovem, de 19 anos, há meses que se dedicava a furtar combustível, nomeadamente de veículos pesados, na área do concelho de Loulé. Acabou por ser detido, em flagrante delito, por militares do Posto Territorial de Loulé da GNR.Segundo o CM apurou junto do Comando de Faro da GNR, a detenção do suspeito ocorreu na quinta-feira, no âmbito de uma investigação que já estava em curso. "Os militares da GNR constataram que o indivíduo se encontrava a furtar combustível do depósito de um pesado de mercadorias, em Loulé", pelo que foi imediatamente detido.Após a realização de diligências, constatou-se ainda que o jovem, estrangeiro, se encontrava em situação irregular em território nacional. Ainda segundo o Comando de Faro da GNR, o suspeito "terá cometido diversos furtos de combustível na localidade de Boliqueime". Nos últimos dois meses, o assaltante terá causado "um prejuízo superior a 10 mil euros em combustível furtado a apenas um dos lesados, um homem de 73 anos", esclareceu ainda aquela força de segurança.Na altura da detenção os militares apreenderam "uma mangueira e a viatura utilizada na prática do furto". Foram também "recuperados 12 jerricans com um total de 225 litros de combustível", com um valor aproximado de 300 euros.O detido foi constituído arguido, tendo sido já apresentado ao Tribunal Judicial de Loulé. Saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência.