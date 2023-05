Jovem de 19 anos morre atropelada por camionista em Vila Nova de Famalicão

Foi já perto das 23h00 de sábado que ocorreu o trágico atropelamento. Beatriz Costa, de 19 anos, morreu após ser colhida por um camião na variante nascente, em Gavião, Vila Nova de Famalicão. Um rapaz, de 18 anos, ficou ferido com gravidade e foi levado para o Hospital de Braga.





Os dois jovens estariam na berma da estrada após terem sofrido um despiste e aguardavam que a viatura fosse rebocada quando se deu o atropelamento. Para o local foram mobilizados 29 operacionais dos Bombeiros Famalicenses e do INEM. Na sequência do violento embate, Beatriz entrou em paragem cardiorrespiratória. Ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.