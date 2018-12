Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 19 anos morre em choque frontal em Évora

Sinistro aconteceu na estrada N18, que liga Évora a Estremoz.

Por H.R. | 09:31

Uma jovem de 19 anos morreu numa colisão frontal entre duas viaturas, pelas 07h00 da manhã deste domingo, na N18, que liga Évora a Estremoz. Há ainda a registar no acidente ferimentos graves em mais duas pessoas – um militar da GNR reformado e uma mulher –, que foram transportados para o hospital de Évora.



A colisão obrigou ao corte da estrada, tendo depois a circulação sido feito de forma alternada, isto antes de ser restabelecida a normalidade.



No local estiveram os bombeiros de Évora, a GNR, uma VMER do INEM e a Infraestruturas de Portugal, num total de onze viaturas e 22 operacionais.