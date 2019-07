Jovem de 19 anos morre em colisão frontal na Madeira

Um jovem, de 19 anos, morreu num choque frontal entre dois carros, ao final da tarde deste domingo, no concelho de Porto Moniz, Madeira.

O acidente ocorreu numa curva no túnel da via expresso da Fajã das Contreiras.

A vítima mortal era natural de Câmara de Lobos e vivia no Funchal.



Apesar dos trabalhos de reanimação feitos pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, o óbito foi declarado no local.



Um outro homem terá ficado apenas com ferimentos ligeiros.