Jovem de 19 anos morre em despiste em Idanha-a-Nova

Um morto e três feridos ligeiros resultaram de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, o despiste do veículo ligeiro de passageiros ocorreu às 02h04, na Avenida Joaquim Morão Lopes Dias, na vila de Idanha-a-Nova.

O acidente provocou a morte de um jovem de 19 anos e três feridos ligeiros (dois do sexo masculino e um do sexo feminino) com idades entre os 18 e os 19 anos, disse à Lusa a mesma fonte.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova, com quatro viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco e três patrulhas da GNR.