Jovem de 22 anos morto à facada em garagem na Torre da Marinha, Seixal

Um jovem de 22 anos foi morto à facada dentro de uma garagem na Torre da Marinha, no Seixal. A vítima, João Lourenço, acabou por morrer no local.Ao que o CM apurou o crime aconteceu esta segunda-feira, tendo o alerta sido dado por volta das 19h00 e alguns moradores informaram ter visto várias pessoas encapuzadas entrar na garagem. O crime não aconteceu em contexto familiar, sabe o CM.Segundo relataram moradores ao CM, a garagem onde aconteceu o crime era várias vezes usada para festas e as autoridades eram frequentemente chamadas ao local.A PJ investiga o caso e esteve no local a recolher indícios para tentar chegar ao autor ou autores do crime, que ainda não foram apanhados, assim como para perceber os motivos por de trás do homicídio.Em atualização